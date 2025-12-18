A chi potrà rivolgersi il campo largo? Molti lo voteranno turandosi ancora il naso

A quasi un mese dalle elezioni regionali finite in parità, cresce l’interesse per il campo largo. Molti si chiedono a chi potrà rivolgersi e quale potrebbe essere il futuro politico, mentre le possibilità di un accordo tra le forze del centrosinistra si fanno sempre più concrete. La scena politica si prepara a nuovi scenari, con l’attenzione rivolta alle alleanze e alle strategie per le prossime sfide nazionali.

di Francesco Canosa A quasi un mese dalla fine della tornata elettorale delle regionali, conclusa in perfetta parità, sembra essersi fatta strada la consapevolezza che la partita delle Politiche, qualora dovesse davvero concretizzarsi un accordo fra le forze del centrosinistra – Calenda più, Calenda meno – possa essere davvero aperta. Se da un lato la Presidente del Consiglio celebra, all’ombra di Castel Sant’Angelo, la sua leadership e il vantaggio sui suoi alleati, sull’altro fronte abbondano le voci sui leader e su un eventuale federatore. Una volta che verrà trovato – ammesso che verrà trovato – un federatore, bisognerà riflettere su chi possa votarlo e a chi potrà rivolgersi il campo largo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

