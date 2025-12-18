A chi potrà rivolgersi il campo largo? Molti lo voteranno turandosi ancora il naso

A quasi un mese dalle elezioni regionali finite in parità, cresce l’interesse per il campo largo. Molti si chiedono a chi potrà rivolgersi e quale potrebbe essere il futuro politico, mentre le possibilità di un accordo tra le forze del centrosinistra si fanno sempre più concrete. La scena politica si prepara a nuovi scenari, con l’attenzione rivolta alle alleanze e alle strategie per le prossime sfide nazionali.

© Ilfattoquotidiano.it - A chi potrà rivolgersi il campo largo? Molti lo voteranno turandosi (ancora) il naso di Francesco Canosa A quasi un mese dalla fine della tornata elettorale delle regionali, conclusa in perfetta parità, sembra essersi fatta strada la consapevolezza che la partita delle Politiche, qualora dovesse davvero concretizzarsi un accordo fra le forze del centrosinistra – Calenda più, Calenda meno – possa essere davvero aperta. Se da un lato la Presidente del Consiglio celebra, all’ombra di Castel Sant’Angelo, la sua leadership e il vantaggio sui suoi alleati, sull’altro fronte abbondano le voci sui leader e su un eventuale federatore. Una volta che verrà trovato – ammesso che verrà trovato – un federatore, bisognerà riflettere su chi possa votarlo e a chi potrà rivolgersi il campo largo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Giani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo" Leggi anche: Toscana Voglia di moderazione. L’analisi di Swg sui flussi elettorali: “Campo largo ancora in costruzione” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nel 1953 a seguito del premio vinto alla I Biennale di São Paulo Emilio Vedova si reca in occasione della II Biennale e si ferma per tre mesi. Dai suoi diari: “Io non potrò mai dimenticare quella terra nel suo sentimento d’infinito, quella grandiosità di spazio che - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.