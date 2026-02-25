Omicidio Verzeni pm insiste su ergastolo per Sangare | Ha ucciso Sharon per soddisfare il suo ego

Moussa Sangare va condannato all’ergastolo. Resta questa la richiesta di condanna avanzata dal pm di Bergamo Emanuele Marchisio, a carico dell’italiano di origini maliane accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “Siamo di fronte a un narciso impenitente che ha deciso di sacrificare la vita umana al proprio ego”, ha sottolineato nella sua arringa il pubblico ministero. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

L’avvocato dei Verzeni: “Moussa Sangare ha ucciso Sharon perché era annoiato”. Il pm chiede l’ergastolo

“Sharon Verzeni uccisa per un capriccio. Il suo omicidio maturato nella noia”, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare