forza italia nuova dirigenza a san leucio del sannio

Giovanna Tozzi diventa il nuovo segretario di Forza Italia a San Leucio del Sannio. La vicesindaco ha accettato l’incarico e ora si prepara a guidare il partito nel paese. La nomina arriva in un momento di cambiamenti per il gruppo politico locale.

Giovanna Tozzi, vicesindaco di San Leucio del Sannio, è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. L'assessore comunale Giustino Leone e il consigliere comunale Enrico Cataudo sono stati nominati vicesegretari cittadini. Ettore Iannace assume l'incarico di responsabile del settore organizzativo. "Ringrazio il partito per la fiducia accordatami – dichiara Giovanna Tozzi – e lavorerò con grande senso di responsabilità. L'obiettivo è rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, operando con una squadra unita e competente insieme agli amici Giustino Leone, Enrico Cataudo, Ettore Iannace e Gaetano Varricchio, nominato pochi giorni fa nuovo coordinatore zonale azzurro della Valle del Sabato.

Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Provinciale che porta a San Leucio del Sannio.

