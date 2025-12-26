FOTO Auto in fiamme a San Leucio del Sannio | inquirenti al lavoro per accertare le cause
Incendio di una Fiat Panda vecchio modello, questa notte a San Leucio del Sannio dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. La vettura è stata comunque avvolta dalle fiamme andando completamente distrutta. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Inquirenti al lavoro per accertare le cause dell'incendio. Non esclusa l'ipotesi dolosa.
