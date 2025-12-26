Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio di una Fiat Panda vecchio modello, questa notte a San Leucio del Sannio dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La vettura è stata comunque avvolta dalle fiamme andando completamente distrutta. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Inquirenti al lavoro per accertare le cause dell’incendio. Non esclusa l’ipotesi dolosa. L'articolo FOTO Auto in fiamme a San Leucio del Sannio: inquirenti al lavoro per accertare le cause proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Auto in fiamme a San Leucio del Sannio: inquirenti al lavoro per accertare le cause

Leggi anche: Abusivismo edilizio: Scatta il sequestro a San Leucio del Sannio

Leggi anche: San Leucio del Sannio, cantiere abusivo e rifiuti pericolosi: scatta il sequestro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Auto prende fuoco in garage: strada chiusa (poi riaperta); Incendio a Serpentara, bruciate auto private di tre finanzieri; Auto in fiamme, paura a San Salvo; Incendi notturni in due comuni: il bilancio è di cinque auto colpite e danni a un’abitazione.

FOTO. Autobus in fiamme a Sesto San Giovanni, salvo per miracolo l'autista - Il rogo si è sviluppato improvvisamente attorno alle 5 di stamattina all'interno del mezzo che effettua servizio negli aeroporti milanesi e che per fortuna in quel momento era vuoto. varesenoi.it