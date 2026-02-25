L'ospedale San Giovanni Bosco usato dal clan Contini anche per le truffe | 4 arresti tra cui un avvocato

Il clan Contini utilizza l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per commettere truffe alle assicurazioni, causando indagini e arresti. Quattro persone sono state fermate, tra cui un avvocato coinvolto nelle operazioni fraudolente. Le autorità hanno scoperto che gli arrestati sfruttavano le strutture sanitarie per falsificare documenti e ottenere rimborsi indebiti. La scoperta mette in luce un sistema illecito che coinvolge anche professionisti del settore legale. Le indagini continuano per chiarire altri possibili collegamenti.

Quattro indagati raggiunti da misura cautelare in una nuova indagine sul San Giovanni Bosco di Napoli: avrebbero gestito le truffe alle assicurazioni, sfruttando l'ospedale. Le forze dell'ordine hanno arrestato quattro persone per aver favorito il clan Contini nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Il clan Contini ha esercitato pressioni sull'ospedale San Giovanni Bosco, portando all'applicazione di quattro misure cautelari. Tre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe e dei falsi sinistri.