Samsung Galaxy S26 presentati ufficialmente i nuovi modelli | prezzi caratteristiche e novità

Samsung ha annunciato tutti i nuovi smartphone della linea Galaxy S. Si chiamano S26 Ultra, S26+ e S26. Parliamo di top di gamma: hanno un nuovo design, nuove funzioni per la privacy e ovviamente dei prezzi di fascia alta: i modelli più costosi sfiorano i 2.000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Samsung galaxy s26 bianco caratteristiche prezzo novità

Samsung svela gamma S26: nuovi modelli e prezzi al via in autunno

Samsung Galaxy S26 Ultra – Official Unpacked Date + Price Shock Coming

Temi più discussi: Samsung Galaxy Unpacked 2026, anticipazioni e possibili novità; Il Galaxy Unpacked è dietro l’angolo: come e dove vedere l’evento di Samsung; Galaxy S26, un'orchestra come suoneria: Samsung svela la nuova Over The Horizon; Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy Display.

Samsung annuncia Galaxy S26: più privacy, più AI, meno faticaSamsung ha presentato la serie Galaxy S26 a San Francisco, e il messaggio è chiaro: questa nuova generazione non vuole solo stupirci con le novità hardware, vuole semplificarci la vita con l’AI. Tre ... techprincess.it

Samsung, oggi c'è il Galaxy Unpacked 2026: come seguirlo e cosa aspettarsiSamsung terrà il keynote di Galaxy Unpacked 2026 oggi, 25 febbraio, alle 19:00 ora italiana, con un evento in presenza a San Francisco. La presentazione sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e ... hdblog.it

Samsung Galaxy S25 supera le vendite dell'S24.. in attesa dell'S26 - facebook.com facebook

Samsung Galaxy S25 Series ha venduto più di S24 Series x.com