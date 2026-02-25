samsung galaxy s26 plus quale colore comprare

la tonalità novità della gamma s26 plus si distingue per una profondità scura che combina elementi navy, cobalt e una sfumatura viola. questa colorazione mostra una gestione marginale di sporco e graffi, offrendo nel complesso un aspetto seducente e di alto profilo. il modello in blue chiaro richiama una tonalità baby blue, con effetto luminoso e delicato. questa variante conferirà al dispositivo una presenza leggera e pulita nell’estetica generale. la tinta nera rappresenta una scelta conservatrice e affidabile: non mette subito in evidenza impronte o segni di usura, mantenendo un’immagine sobria e curata nel tempo. il bianco restituisce un senso di lusso minimalista e elegante. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

