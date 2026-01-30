Il Samsung Galaxy S26 Ultra diventa subito il protagonista delle notizie di inizio 2026. La casa sudcoreana ha annunciato l’arrivo del nuovo modello, che promette di rivoluzionare il modo di usare lo smartphone grazie a una nuova funzione chiamata “Privacy a livello di pixel”. La data di uscita è vicina e i primi prezzi già circolano tra i rivenditori, generando grande attesa tra gli appassionati di tecnologia.

Samsung Galaxy S26 Ultra è senza ombra di dubbio il protagonista assoluto delle cronache tecnologiche di questo inizio 2026. Dopo mesi di speculazioni, cambi di strategia e attese febbrili, il quadro attorno al prossimo re dei dispositivi Android si sta finalmente delineando con precisione chirurgica. Se fino a poche settimane fa navigavamo in un mare di incertezze, oggi nuove fughe di notizie confermano non solo la data di lancio e il posizionamento di prezzo, ma svelano anche un’innovazione software e hardware destinata a cambiare il nostro rapporto con la privacy in pubblico. L’azienda sudcoreana sembra aver deciso di giocare d’attacco, ritardando leggermente l’uscita rispetto alla tradizione per presentare un prodotto maturo, capace di rispondere colpo su colpo alle mosse di Apple e Google. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Samsung Galaxy S26 Ultra: data, prezzi e la nuova “Privacy a livello di pixel”

Approfondimenti su Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung sta valutando di ridurre il prezzo del Galaxy S26 Ultra, anche se la nuova versione porta alcune caratteristiche innovative.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Samsung Galaxy S26 Ultra | New Privacy Display Tested!

Ultime notizie su Samsung Galaxy S26 Ultra

Argomenti discussi: Spuntano colori e design di Samsung Galaxy S26 Ultra, ma anche la funzione più attesa; Samsung Galaxy S26, quando arriva e cosa aspettarsi; Galaxy S26 Ultra si mostra dal vivo: più sottile ma anche più spesso; Galaxy S26 Ultra, Samsung anticipa per sbaglio una delle novità principali.

Samsung Galaxy S26 e Galaxy S26 Ultra: innumerevoli casi attestano il lancio imminenteI rendering semi-ufficiali di Galaxy S26 e Galaxy S26 Ultra stanno circolando nelle prime immagini dei produttori di custodie come UAG. Anche le custodie ufficiali di Samsung stessa stanno facendo il ... notebookcheck.it

Samsung spoilera una novità del futuro S26 Ultra: è in arrivo un 'nuovo standard di privacy mobile'Samsung ha anticipato l'arrivo di un nuovo standard di privacy mobile: si tratta della funzionalità Privacy Display che andrà ad arricchire il comparto tecnico del Galaxy S26 Ultra, come confermano di ... hwupgrade.it

Secondo recenti leak, i prezzi dei nuovi Galaxy S26 dovrebbero aumentare, tranne che per la versione Ultra, prevista più competitiva. https://tech.everyeye.it/notizie/trapelano-prezzi-serie-samsung-galaxy-s26-ultra-economico-856358.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook

Samsung Galaxy S26 Ultra, trapelano altre immagini di custodie, anche ufficiali x.com