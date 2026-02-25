Samsung care plus ora offre sostituzioni anziché riparazioni

la modifica principale riguarda la possibilità di sostituire il dispositivo anziché procedere con la riparazione, offrendo una maggiore tranquillità agli utenti qualora emergano problemi durante l’uso quotidiano. l’aggiornamento parte dal uk con l’introduzione della serie galaxy s26, segnando l’inizio di una nuova politica per il servizio. la nuova policy prevede una sostituzione entro 48 ore dalla richiesta, e la copertura viene estesa anche a livello mondiale, garantendo interventi rapidi ovunque ci si trovi. in passato, il servizio operava secondo una policy di riparazione a tutti i costi salvo casi definiti di perdita o furto, con tempi di intervento spesso lunghi e non sempre certi per l’utente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

