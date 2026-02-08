Samsung continua a seguire la sua strategia: i telefoni di fascia alta ricevono aggiornamenti hardware limitati, anche se sono tra i più venduti sul mercato. Gli utenti lamentano mancanza di innovazione e miglioramenti significativi, mentre l’azienda sembra puntare più sulla vendita dei nuovi modelli che sull’upgrade dei dispositivi esistenti. Una scelta che fa discutere tra gli appassionati e i clienti fedeli.

lussureggiante analisi sul motivo per cui i dispositivi di punta di Samsung tendono a presentare upgrade hardware modesti, nonostante la notevole popolarità sul mercato. viene esaminato come elementi di produzione, affidabilita?, redditivita?, concorrenza e obblighi interni incidano sulle scelte di progetto e sull’approvvigionamento. produzione e catena di fornitura. dipendenza dai fornitori e volumi elevati. Samsung gestisce una produzione di massa che richiede una fornitura ampia di componenti da partner esterni. per assicurare disponibilita?, l’azienda tende a privilegiare parti affidabili e già testate, limitando l’adozione di elementi all’avanguardia che richiedono volumi di produzione difficili da replicare su scala globale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

