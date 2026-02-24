samsung foldables di prossima generazione potrebbero salvarti dalle costose riparazioni dello schermo

Le indiscrezioni sulle prossime generazioni di dispositivi pieghevoli di Samsung derivano da fonti vicine all’azienda, che indicano nuove funzionalità per ridurre le riparazioni costose dello schermo. In particolare, si parla di tecnologie avanzate per il rilevamento di sostanze esterne e di aggiornamenti software con la nuova versione di One UI 9. La serie Galaxy S26 potrebbe integrare queste innovazioni, offrendo maggiore resistenza e praticità ai consumatori.

in questo aggiornamento si esaminano le indiscrezioni più rilevanti sui prossimi dispositivi pieghevoli di samsung e sulle possibili novità software, con attenzione al rilevamento di sostanze esterne e alle prospettive della linea one ui 9, oltre a un focus sul lancio della serie galaxy s26. le informazioni raccolte delineano una strategia di prodotto orientata a modelli più robusti e a funzionalità di sicurezza in uso quotidiano, offrendo una visione chiara delle attese del mercato. galaxy z fold 8, z flip 8 e z trifold: anticipazioni e caratteristiche principali. non è prevista una presentazione prima di luglio, ma le fughe di notizie hanno già tracciato uno scenario con un secondo modello a libro che propone un corpo più ampio rispetto al design standard del z fold. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Schermo privacy galaxy s26 ultra: la scienza dietro la protezione dello schermoIl Galaxy S26 Ultra ha introdotto lo schermo Privacy Display per rispondere alle esigenze di chi desidera proteggere i dati personali.

Samsung galaxy z trifold protezioni schermo miglioriSamsung ha lanciato il Galaxy Z TriFold, ma molti utenti cercano le migliori protezioni per lo schermo.

Samsung conferma i voucher Galaxy S26 e i preordini per il nuovo evento di lancio Galaxy UnpackedA due settimane dalla scadenza, Samsung ha invitato i fan a prenotare voucher e offerte di preordine riscattabili con i suoi flagship Galaxy S26. L'azienda ha indicato la disponibilità anche per Galax ... notebookcheck.it

Una nuova fuga di notizie rivela Samsung Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro prima dell'imminente rilascio globaleSamsung è pronta a sostituire Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro la prossima settimana durante il suo prossimo evento Galaxy Unpacked. Nel frattempo, una nuova fuga di notizie ha fornito un'ampia panor ... notebookcheck.it

