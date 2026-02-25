Sampdoria parla Brunori | La Samp è stata la mia prima scelta Una cosa che sognavo che volevo Ecco l’obiettivo

Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurro Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 27ª giornata. Ecco la scelta per Roma Juve La Penna ‘retrocesso’ in Serie B: ecco per quale partita è stato designato dopo gli errori di Inter Juve! La nota ufficiale Cessione Lazio: comunicato ufficiale del club biancoceleste! La verità sulla presunta vendita di Claudio Lotito Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Gardi confessa: «C’è stato il rischio che Osimhen sfumasse. Volevo portare Yildiz al Galatasaray e incontrai la Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Tony Bombardieri: «Non è stata l’Olimpiade che sognavo, ma è stata la mia»Tony Bombardieri ripensa alla sua Olimpiade.

Sampdoria, parla Manfredi: «Guidare la Samp significa assumersi una responsabilità che va ben oltre il campo»Manfredi esprime le sue riflessioni sulla guida della Sampdoria, sottolineando come questa responsabilità vada oltre il semplice aspetto sportivo.

Modena-Sampdoria, Brunori: «C'è entusiasmo, contento per gol e tre punti»

Temi più discussi: Sampdoria, Brunori e Begic trascinatori. Ma si ferma Pierini; Sampdoria cinica nel segno di Brunori: blucerchiati feroci, Padova kappao; Volpi, ex del Bari : Samp rinforzata con Brunori ed Esposito. Servirà coraggio; Sampdoria ribaltata a Mantova 2 a 1: Begic apre ma Bragantini evidenzia le falle blucerchiate.

Brunori: Sampdoria, sei stata la prima scelta. La 99 con la 'benedizione' di CassanoCon due gol e due assist dal suo arrivo alla Sampdoria, Matteo Brunori si è dimostrato uno degli acquisti di gennaio più importanti per. tuttomercatoweb.com

Brunori: «La Sampdoria è stata la mia prima scelta, la sognavo! Con Begi? c’è intesa. Futuro? Dico questo»Matteo Brunori, giocatore della Sampdoria, ha rilasciato una succosa intervista per le colonne di Tuttosport. Le dichiarazioni Matteo Brunori è il protagonista del mercato di gennaio per la Sampdori ... sampnews24.com

Beppe Accardi parla della Sampdoria! Le sue parole - facebook.com facebook

La Sampdoria pronta ad una sfida difficile ma alla portata il trend contro i rosanero parla chiaro x.com