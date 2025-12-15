Sampdoria parla Manfredi | Guidare la Samp significa assumersi una responsabilità che va ben oltre il campo

Manfredi esprime le sue riflessioni sulla guida della Sampdoria, sottolineando come questa responsabilità vada oltre il semplice aspetto sportivo. In un'intervista su Formiche, evidenzia l'importanza di assumersi impegni e responsabilità legate alla gestione e alla rappresentanza della squadra, evidenziando il valore simbolico e sociale di questa figura.

