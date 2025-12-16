Case popolari c’è un Piano Ecco altri 430 alloggi | In attesa 4mila famiglie

Un nuovo Piano per le case popolari prevede l’aggiunta di 430 alloggi, in attesa di 4.000 famiglie. Dopo anni di politiche abitative disorganizzate, l’impegno di Ater punta a migliorare la situazione, seguendo le linee guida della Regione e mantenendo una visione centrata sui bisogni delle famiglie in difficoltà.

"In questi anni le politiche abitative della ex Giunta sono state carenti e a macchia di leopardo. Grazie però all’impegno di Ater, è stato portato avanti un lavoro pienamente coerente con l’indirizzo tracciato dalla Regione e con un’attenzione costante agli obiettivi che ci siamo dati. In questi mesi ci siamo impegnati affinché appartamenti in ottime condizioni, pur disponibili, venissero finalmente assegnati a chi ne aveva diritto, offrendo così nuove opportunità a chi ha bisogno di una casa". Lo ha detto l’assessore regionale Fabio Barcaioli in ocacsione della presentazione del nuovo Piano industriale di Ater Umbria 2026-2030. Lanazione.it

