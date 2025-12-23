Case popolari il Comune accelera | pronti i dodici nuovi alloggi in viale Piemonte e viale Toscana

Il Comune di Riccione ha annunciato il completamento dei lavori per dodici nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in viale Piemonte e viale Toscana. L'intervento, realizzato da Geat, rafforza l’offerta di alloggi popolari e punta a rispondere alle esigenze di abitare della comunità locale, confermando l’impegno dell’amministrazione nel settore dell’edilizia sociale.

Il diritto all'abitare torna al centro dell'azione amministrativa di Riccione. Proseguono spediti i lavori da parte di Geat per la nascita di dodici nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) negli stabili di viale Piemonte 18 e viale Toscana 70. Un intervento che non solo riqualifica.

