Salute e ambiente entrano a far parte prezzo nuova campagna NaturaSì

Salute e ambiente entrano a far parte del prezzo. La strategia ha un suo claim, ‘Il giusto prezzo del cibo per la salute dell’uomo e della Terra’, ed è il cuore della nuova campagna di NaturaSì dedicata al prezzo degli alimenti, presentata a Roma. Il messaggio di NaturaSì tocca diversi ambiti: la salute e l’ambiente fanno parte del prezzo, che non è quindi composto soltanto dalla produzione agricola. “Gli agricoltori bio producono cibo ma anche aria, acqua, e suolo puliti, contrasto ai cambiamenti climatici, biodiversità”. In altre parole “servizi essenziali al Pianeta e ai cittadini. Per questo occorre riconoscere loro un contributo economico, un lavoro di primaria importanza”. “Alla trasparenza nella formazione dei prezzi alimentari dello scorso anno – spiega Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì – abbiamo aggiunto una declinazione del compenso che garantiamo all’agricoltore, distinguendo il prezzo pagato per il prodotto da quello pagato per i servizi ecosistemici, quali mantenimento della fertilità del suolo, rispetto della biodiversità, salute e tutela del paesaggio, solo per citarne alcuni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

