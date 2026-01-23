Parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

Dal 23 gennaio è partita la raccolta firme per una proposta di legge popolare volta ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, comprese sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. L’obiettivo è promuovere misure di tutela della salute pubblica attraverso un incremento dei costi, coinvolgendo cittadini e sostenitori. Per partecipare, è possibile aderire attraverso la piattaforma di DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raccolta firme per una proposta di legge popolare. È iniziata oggi, 23 gennaio, la raccolta firme per una proposta di legge d’iniziativa popolare che punta ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, includendo anche quelli di nuova generazione come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Possono aderire tutti i cittadini maggiorenni, firmando online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia mediante Spid, Carta d’Identità Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Perché la proposta venga presentata al Parlamento sono necessarie 50. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette Leggi anche: Al via la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette Leggi anche: Aumentare il prezzo delle sigarette: la proposta di legge popolare spiegata Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Che Guevara: Tarihin Akn Deitiren O Karanlk Operasyon - Tarihi Belgesel Argomenti discussi: Il buono fa del bene: al Mercato centrale parte la campagna per il Bambino Gesù; Messina lancia il marchio VisitME: parte la campagna per certificare le eccellenze locali; Dumping, parte la campagna: Servono regole e controlli; Solidarietà: Bambino Gesù e Mercato Centrale Roma, parte la campagna Il buono fa del bene per il progetto accoglienza. Chiara Ferragni, il ritorno: testimonial per la campagna di Guess con cui aveva già collaborato nel 2013L’annuncio da parte dal fondatore del Paul Marciano, giunge dopo il proscioglimento dal «Pandorogate». Immagini dal mood anni Ottanta, molto essenziali e realizzate dai Morelli Brothers ... corriere.it Nursing Now: parte la campagna Oms e ICN per dare più leadership agli infermieriIn collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e l'International Council of Nurses, il Consiglio internazionale delle infermiere, Nursing Now punta a migliorare lo status, la leadership ... quotidianosanita.it Screening oncologici: da Pescara parte la campagna regionale Parte da Pescara la campagna di prevenzione “Basta poco, basta il test”, promossa dalla Regione Abruzzo per sensibilizzare sull’importanza degli screening oncologici e aumentare l’adesio facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.