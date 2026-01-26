È stata avviata una campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette, con l’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco. In Italia, il fumo causa circa 93.000 decessi all’anno, contribuendo allo sviluppo di tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie. Questa misura si inserisce in un contesto di politiche volte a promuovere la salute pubblica e a ridurre i rischi legati al tabagismo.

Il tabagismo provoca in Italia 93mila decessi l'anno. Non è solo responsabile del tumore polmonare, ma anche di altre forme di cancro, oltre che di malattie cardiovascolari e respiratorie. Per contrastare i danni da fumo, Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica, Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi, lanciano una raccolta firme per una legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dal 23 gennaio è partita la raccolta firme per una proposta di legge popolare volta ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, comprese sigarette elettroniche e tabacco riscaldato.

Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firmeÈ partita una campagna di raccolta firme per proporre un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, inclusi quelli di nuova generazione.

Fumo: parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette

Parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteProposta di legge popolare promossa dai giganti dell'oncologia: l'obiettivo è abbattere il fumo del 37% e recuperare risorse contro i 26 m ... zoom24.it

Lotta al fumo: al via la raccolta firme per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigaretteAl via la proposta di legge d’iniziativa popolare per contrastare il tabagismo e rafforzare il Ssn attraverso l’aumento del costo dei prodotti a base di ... repubblica.it

