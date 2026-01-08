Eliminazione delle tasse aeroportuali Ryanair | Presto nuove rotte per l' aeroporto di Parma

Da parmatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair, accoglie con favore la decisione di eliminare l’addizionale municipale negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini in Emilia-Romagna a partire dal 1° gennaio 2026, come proposto dal Presidente De?Pascale e sostenuto dal Parlamento italiano. Il Chief Commercial Officer di Ryanair. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Aeroporto Umbria, respinta la proposta di Ryanair: "Rotte non convenienti"

Leggi anche: VIDEO| Con Ryanair 14 rotte in inverno, 21 in estate e promozioni per celebrare la crescita dell’80% dell'aeroporto d'Abruzzo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nel 2026 Ryanair taglia numerose rotte in Europa - La compagnia aerea low cost europea ha annunciato cambiamenti e novità di rilievo. corrieredellacalabria.it

eliminazione tasse aeroportuali ryanairRyanair nel 2026: tutte le destinazioni che non servirà più, da Berlino a Tenerife - Dalla Francia al Belgio: costi aeroportuali e tasse sull’aviazione in aumento. msn.com

Ryanair riduce i voli in Europa: “Colpa delle tasse aeroportuali” - Ryanair ha annunciato una riduzione massiccia dei voli invernali, che interesserà diverse destinazioni europee. quotidiano.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.