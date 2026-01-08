La promessa di Ryanair | Dopo lo stop all’addizionale municipale portiamo nuove rotte su Rimini e Forlì

Dopo l’annuncio della Regione di finanziare le tasse di imbarco per i voli da Rimini, Forlì e Parma, Ryanair conferma il suo impegno. La compagnia aerea leader in Europa annuncia nuove rotte su questi aeroporti, rafforzando la propria presenza e offrendo maggiori opportunità di collegamento nella regione. Un intervento che punta a favorire il settore e a facilitare i viaggi dei passeggeri, contribuendo allo sviluppo del trasporto aereo locale.

Dopo la mossa della Regione, che dedicherà due milioni di euro per pagare le tasse d'imbarco al posto dei passeggeri che utilizzeranno i tre piccoli aeroporti regionali di Rimini, Forlì e Parma, arriva il commento da parte di Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia, che ha.

