Aeroporti Ryanair annuncia | Nuove tratte da Rimini Forlì e Parma

Ryanair ha annunciato nuove rotte da Rimini, Forlì e Parma, segnando un passo importante per gli aeroporti dell’Emilia Romagna. Questa iniziativa, associata all’abolizione della council tax nei principali scali regionali, mira a rafforzare la connettività e favorire lo sviluppo del turismo e del trasporto aereo nella zona. Le novità rappresentano un’opportunità concreta per migliorare i collegamenti e sostenere l’economia locale.

Bologna, 8 gennaio 2026 – L’abolizione della council tax, ossia la tassa municipale, negli aeroporti ‘minori’ della regione Emilia Romagna inizia a fare sentire i suoi effetti. Ryanair, come aveva annunciato, è infatti pronta ad aumentare i voli sugli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma. Resta invece all’asciutto lo scalo di Bologna, dove la tassa resta attiva e le compagnie aeree pagheranno 6,50 euro a passeggero. Nuovi voli da Rimini, Forlì e Parma: cosa ha detto Ryanair. Lo ha confermato Jason McGuinness, capo dell'ufficio commerciale della compagna irlandese. "La riduzione dei costi di accesso – assicura – si è dimostrata capace di garantire più voli, più aeromobili e tariffe più basse, come già avvenuto nelle regioni Abruzzo, Calabria, Friuli?Venezia Giulia e negli aeroporti minori della Sicilia, come Trapani?Marsala, dove in risposta all'abolizione dell'addizionale municipale Ryanair ha aperto nuove basi e investito in nuovi aeromobili, creando migliaia di posti di lavoro locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

