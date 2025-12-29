Una telefonata Putin-Zelensky per la pace tra Ucraina e Russia?

Una possibile telefonata tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, dopo più di cinque anni, potrebbe rappresentare un passo importante verso la ricerca di una soluzione pacifica al conflitto tra Russia e Ucraina. Domenica, il presidente Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump, aprendo nuove possibilità di dialogo tra le parti coinvolte. Questa fase potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche diplomatiche e nei tentativi di stabilizzare la regione.

I colloqui di domenica tra il presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero aprire la strada alla prima telefonata tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin in oltre cinque anni. Lo riporta Fox News citando una fonte a conoscenza dei colloqui.Mentre l’incontro di Mar-a-Lago è stato presentato come un passo avanti negli sforzi di pace con Trump al timone, la fonte ha anche descritto come ottenere una telefonata diretta Zelensky-Putin sarebbe una «vittoria diplomatica» per il presidente. La telefonata Putin-Zelensky. «Se Putin avesse partecipato alla telefonata domenica, questo sarebbe stato il più grande risultato nella preparazione dei colloqui di pace e il primo vero passo nel processo di pace”, ha dichiarato la fonte a Fox News. 🔗 Leggi su Open.online

Zelensky: 'Nel piano di pace garanzie di sicurezza Usa per almeno 15 anni' - Intanto il presidente ucraino ha riferito che il piano di pace per l'Ucraina prevede attualmente garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per 15 anni estendibili, sottolineando che Kiev ... ansa.it