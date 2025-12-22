Guerra Ucraina-Russia autobomba esplode a Mosca Morto generale Sarvarov Media | Ucciso con 300 grammi di tritolo news in diretta

Le notizie aggiornate sulla guerra tra Russia e Ucraina segnalano un incidente a Mosca, dove un'autobomba ha provocato la morte del generale Sarvarov, ucciso con circa 300 grammi di tritolo. Di seguito, gli ultimi sviluppi e le informazioni più recenti sulla situazione in atto, con un approfondimento sugli eventi di oggi, lunedì 22 dicembre 2025.

