Media Mosca | oro Iran in volo per Russia

Da quando è iniziata la rivolta in Iran, si sono intensificati i voli di aerei privati da Teheran verso la Russia. Le autorità russe sembrano fornire supporto tecnico-militare e preparano possibili operazioni di evacuazione per figure chiave come l'ayatollah Ali Khamenei e i suoi collaboratori. Questo scenario evidenzia un possibile rafforzamento dei legami tra Iran e Russia in un momento di crisi politica e sociale.

18.00 Dall'inizio della rivolta in Iran si sono intensificati voli di aerei privati da Teheran verso la Russia, che offre alle autorità iraniane sostegno tecnico-militare e allo stesso tempo preparerebbe l'evacuazione dell'ayatollah Ali Khamenei, dei suoi familiari e assistenti. Lo scrive il 'Moscow Times', secondo cui sono iniziati anche i trasporti di riserve auree a Mosca,come avvenuto con la caduta di Assad in Siria, volando sopra il Caucaso per evitare spazi aerei controllati dalla Nato.

Zelensky, citato dai media ucraini, ha aggiunto che Mosca cerca di minare i progressi nei colloqui di pace tra Ucraina e Stati Uniti

