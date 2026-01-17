Rugby a 7 Italia sconfitta dal Canada nel match d’esordio del SVNS 3
L’Italia del rugby a 7 maschile ha iniziato il suo percorso al SVNS 3 di Dubai con una sconfitta contro il Canada, conclusa 33-7. La squadra azzurra, in gara nella Pool B, affronta ora la sfida di recuperare punti e migliorare le proprie prestazioni, consapevole dell’importanza di ogni match in questa tappa degli Emirati Arabi Uniti.
Inizia con una sconfitta il cammino dell ‘Italia del rugby a 7 maschile, che a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sta disputando l’unica tappa in calendario del SVNS 3: nella Pool B gli azzurri vengono fermati all’esordio dal Canada, vittorioso per 33-7, ed ora non potranno permettersi altri passi falsi. Nella prima frazione il Canada passa a condurre dopo 2? con la meta di Brenden Black, trasformata da Lachlan Kratz, ma l’Italia replica e pareggia i conti con la marcatura di Cristian Lai, convertita da Francesco Krsul per il 7-7. Nuovo vantaggio canadese proprio allo scadere con la segnatura di Jack Shaw, trasformata da Thomas Isherwood per il 14-7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Rugby a 7, le avversarie dell’Italia nel SVNS 3: due Nazioni saranno promosse nel SVNS 2
Leggi anche: Rugby a 7, l’Italia cerca la promozione nel SVNS 2
HBS SCONFITTA A ROMA, FIAMME TRAVOLGENTI PER GLI EMILIANI; Rugby, nel prima match del 2026 sconfitta di misura a Paese: Romagna fermato sul 18-15; Pallamano, brusco esordio per l’Italia agli Europei: netta sconfitta contro l’Islanda; Soladria Serie A Elite, preview giornata 8.
Rugby a 7, Italia sconfitta dal Canada nel match d’esordio del SVNS 3 - Inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia del rugby a 7 maschile, che a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sta disputando l'unica tappa in calendario ... oasport.it
Rugby a 7, l’Italia cerca la promozione nel SVNS 2 - Tutto in un weekend per l'Italia del rugby a 7 maschile, che sabato 17 e domenica 18 gennaio giocherà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, l'unica tappa in ... oasport.it
! Un nuovo weekend di rugby ci aspetta, tra impegno, sorrisi e tanta voglia di crescere! Ore 14:00 Stadio F. Antonazzi, Via Atleti D’Italia 162 - Morlupo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.