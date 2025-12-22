Rugby definiti i nuovi CT dell’U20 maschile e dell’U21 femminile

Sono stati definiti i nuovi CT delle Nazionali Under 20 maschile ed Under 21 femminile di rugby: a guidare gli azzurrini sarà Andrea Di Giandomenico, che sostituisce Roberto Santamaria, mentre ad allenare le azzurrine sarà Diego Saccà. Al sito federale Andrea Di Giandomenico rivela: “ Sono estremamente grato al Consiglio Federale e alla Direzione Tecnica Nazionale per aver riposto in me la fiducia nel ricoprire quest’incarico prestigioso, che unitamente al lavoro dell’Accademia Nazionale, mi permette di vivere in pieno il percorso dei nostri giovani atleti in questo cruciale segmento del progetto di sviluppo a lungo termine “. 🔗 Leggi su Oasport.it

