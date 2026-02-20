Milleproroghe salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata | cos'è successo

La decisione di bloccare la riapertura della rottamazione quater deriva dal mancato pagamento della rata di novembre da parte di alcuni contribuenti. Questa scelta riguarda circa 10.000 persone che avevano ancora in sospeso il versamento e ora non potranno usufruire di una nuova finestra di adesione. Le autorità fiscali hanno spiegato che questa misura serve a evitare abusi e garantire un trattamento equo. La sospensione si applica fino a nuove comunicazioni ufficiali, lasciando i contribuenti in attesa di ulteriori chiarimenti.

Salta la riapertura della rottamazione quater per i contribuenti che non hanno pagato la rata di novembre. L'emendamento della Lega al decreto Milleproroghe prolungava i termini della sanatoria fino febbraio ma è stato scartato in commissione Affari Costituzioni e Bilancio della Camera. Il Carroccio ha assicurato che riproporrà la modifica, in un altro provvedimento.