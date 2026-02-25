Rombiolo in lutto | addio al capitano guerriero di cuore e campo

Fabio Petrolo, 32 anni, capitano del Rombiolo Calcio a 5, è morto a causa di una grave pancreatite. Oggi la comunità di Rombiolo gli ha dato l'ultimo saluto in una chiesa gremita. Il vescovo Attilio Nostro lo ha ricordato come un guerriero capace di donare forza alla sua famiglia. La notizia della scomparsa di Fabio Petrolo ha scosso profondamente la comunità di Rombiolo. Il giovane calciatore, 32 anni, è morto a causa di una grave pancreatite che lo aveva colpito a ridosso del Natale. Ricoverato inizialmente all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e poi trasferito al Niguarda di Milano, Fabio si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari, lasciando nel dolore i genitori Stella Castagna e Anselmo e i fratelli Alberto e Daniele. Fabio era un punto di riferimento per compagni e tifosi. Determinato e leale in campo, solare e generoso fuori dal rettangolo di gioco, era un simbolo di comunità e un amico capace di unire generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

