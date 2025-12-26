Il sipario si chiude su una vera icona. Il mondo del cinema e del teatro è in lutto per la scomparsa del famoso attore: voce potente, scomoda e amatissima, capace di trasformare ogni scena in un atto di denuncia e poesia. La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo in poche ore, lasciando dietro di sé un’ondata di messaggi e un coro di “ Sei stato un grande ”. Leggi anche: Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati nel lavoro Mohammad Bakri è morto, l’attore ribelle che ha fatto storia. L’attore e regista palestinese, 72 anni, è morto in un ospedale di Nahariyya, nel nord di Israele, dopo una lunga battaglia contro una grave patologia cardiaca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cinema in lutto, addio all’attore simbolo: la notizia arriva come un colpo al cuore

Leggi anche: “Sei stato un grande”. Cinema in lutto, addio all’attore simbolo

Leggi anche: Lutto nel mondo del cinema: addio al giovane e particolare attore, 27 anni appena

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ancora lutto per Friends addio all’attore | Tragedia.

Cinema, addio a Diane Keaton: musa di Woody Allen - Secondo quanto riporta il sito americano "People" l'attrice è deceduta in California ma non ... iltempo.it

Father, Mother, Sister, Brother: Dalla fuga economica alle rivalità familiari, fino al lutto più duro. Un film che incrocia vite e fragilità. - Dal 25/12 al 04/01 Info e biglietti: https://www.cinemaitaliadolo.it/archives/4143 - #fathermothersisterbrother #film - facebook.com facebook