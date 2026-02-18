Derubano un anziano con la tecnica dell' abbraccio | in aula restituiscono i soldi per evitare la condanna

Un anziano è stato derubato con la tecnica dell’abbraccio, un metodo che ha coinvolto anche il marito e la moglie, che ora sono in tribunale a Perugia. I due sono accusati di aver sottratto denaro dall’account dell’uomo, approfittando di un momento di vulnerabilità. Per evitare la condanna, hanno deciso di restituire i soldi in aula prima dell’udienza. La vicenda ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno approfondendo i dettagli di questa truffa. La prossima udienza si terrà tra due settimane.

Marito e moglie (entrambi 35enni) davanti al giudice di Perugia per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito. Assegno di 2.270 euro alla vittima per chiudere il processo Marito e moglie sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di bancomat e carte di credito. La Procura di Perugia contesta ai due, difesi dall’avvocato Gianni Dionigi, di aver raggirato e derubato un uomo di 78 anni e poi di aver effettuato prelievi e spese nei negozi, le tessere bancarie della vittima, per 2.270 euro. Secondo l’accusa la donna, una 35enne di etnia rom, avrebbe avvicinato l’uomo “all'interno dell'esercizio commerciale ‘Centro Commerciale Valmar’ di Gubbio, fingendo di voler intrattenere una conversazione”, ma una volta abbracciato il 78enne, “con destrezza si impossessava del telefono cellulare e del portafoglio del predetto, contenente, tra l'altro, la carta di credito Unicredit .🔗 Leggi su Perugiatoday.it

