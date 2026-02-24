Roma | tentata violenza sessuale a Villa Borghese studentessa aggredita da un uomo

Una studentessa britannica di 21 anni è stata aggredita vicino a Villa Borghese, probabilmente durante una passeggiata pomeridiana. L’uomo che l’ha avvicinata ha cercato di molestare la ragazza, che è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto. La vicenda ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che stanno ora indagando sull’accaduto. La ragazza si trova attualmente sotto assistenza, mentre le forze di polizia cercano di identificare il responsabile.

Una giovane studentessa britannica di 21 anni, attualmente in Italia per motivi di studio, è stata vittima di una tentata violenza sessuale e aggressione nei pressi di Villa Borghese, a Roma. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21:30, in viale Giorgio Washington. Dettagli sull’aggressione. Secondo quanto riportato dalla ragazza, un uomo di origine asiatica l’avrebbe avvicinata, spingendola oltre una siepe e colpendola nel tentativo di sottrarle gli indumenti. Fortunatamente, le urla disperate della vittima hanno allertato i passanti, mettendo in fuga l’aggressore, che è riuscito a dileguarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, violenza sessuale a villa Borghese: si cerca uno stranieroUna giovane britannica è stata aggredita a Villa Borghese da un uomo con tratti asiatici, che ha tentato di strapparle gli indumenti.

Belluno, caso di tentata violenza sessuale: così un minore è stato adescato da un 53enne su TelegramA Belluno, un minore è stato adescato tramite Telegram da un uomo di 53 anni, portando all’indagine per tentata violenza sessuale.

Tentato stupro a Villa Borghese, studentessa aggredita da un asiatico. Le urla e la fuga dell'uomo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sono stata violentata. Chiede aiuto alla polizia, ma scappa e non denuncia; Il terremoto che agita il cricket italiano: presunte violenze sessuali, ricatti e guerre di potere. Dicevano che la squadra femminile era il suo harem; No ddl Bongiorno, il 15 febbraio la mobilitazione in tutto il Paese; Tentato stupro a Villa Borghese, studentessa aggredita da un uomo.

Villa Borghese, uomo tenta di violentare una studentessa 21enne: lei urla e lo fa scappareTentata violenza sessuale ai danni di una studentessa ieri sera a villa Borghese, nel cuore di Roma. L'allarme è scattato intorno alle ... msn.com

Tentato stupro a Villa Borghese, studentessa aggredita da un asiatico. Le urla e la fuga dell'uomo: la 21enne aiutata da un tassistaROMA - Notte di terrore nel cuore di Roma. Tentata violenza sessuale ai danni di una studentessa ieri sera a Villa Borghese. L'allarme è scattato intorno alle ore 21.30 in ... ilmessaggero.it

Tentata violenza sessuale a Roma, a Villa Borghese, il grande parco nel centro cittadino della capitale. Una studentessa di 21 anni è stata spinta oltre una siepe ed è stata colpita da uno sconosciuto, che ha cercato di strapparle gli indumenti. Le urla della vitti - facebook.com facebook

Tentato stupro a Villa Borghese, studentessa aggredita da un uomo. Un tassista interviene in aiuto della 21enne, indagano i carabinieri #ANSA x.com