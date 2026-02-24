Roma | tentata violenza sessuale a Villa Borghese studentessa aggredita da un uomo

Una studentessa britannica di 21 anni è stata aggredita vicino a Villa Borghese, probabilmente durante una passeggiata pomeridiana. L’uomo che l’ha avvicinata ha cercato di molestare la ragazza, che è riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto. La vicenda ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che stanno ora indagando sull’accaduto. La ragazza si trova attualmente sotto assistenza, mentre le forze di polizia cercano di identificare il responsabile.

Una giovane studentessa britannica di 21 anni, attualmente in Italia per motivi di studio, è stata vittima di una tentata violenza sessuale e aggressione nei pressi di Villa Borghese, a Roma. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 21:30, in viale Giorgio Washington. Dettagli sull’aggressione. Secondo quanto riportato dalla ragazza, un uomo di origine asiatica l’avrebbe avvicinata, spingendola oltre una siepe e colpendola nel tentativo di sottrarle gli indumenti. Fortunatamente, le urla disperate della vittima hanno allertato i passanti, mettendo in fuga l’aggressore, che è riuscito a dileguarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

