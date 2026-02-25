Roma | sequestrati oltre 69.500 articoli non conformi tra la Capitale e Civitavecchia

Nel contesto delle operazioni di controllo economico del territorio, che hanno già portato, nel mese di gennaio scorso, al sequestro di due capannoni situati nella periferia orientale della Capitale, con oltre 1,1 milioni di articoli – tra cui maschere, cosmetici, tatuaggi temporanei e prodotti per il maquillage – destinati in gran parte a un pubblico infantile, e in relazione al periodo carnevalesco recentemente concluso, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno concluso un’ulteriore serie di interventi. Questi hanno consentito il sequestro complessivo di oltre 69.500 articoli non conformi o con segni falsi. I baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Roma, durante un controllo effettuato nella periferia orientale della Capitale, hanno identificato un altro venditore di merce non regolare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

