Da Roma a Civitavecchia sequestrati oltre 69.500 articoli | molti destinati ai bambini

Made in Italy fasullo e marchio CE illecito. Gli interventi della guardia di finanza Civitavecchia, 25 febbraio 2026 – Nel quadro delle attività di controllo economico del territorio, che hanno già portato, nello scorso mese di gennaio, al sequestro di due capannoni situati nella periferia orientale della Capitale con oltre 1,1 milioni di prodotti – tra maschere, cosmetici, tatuaggi temporanei e articoli per il maquillage – destinati in larga parte a un pubblico di bambini, e anche in relazione al periodo carnevalesco da poco concluso, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato a termine un’ulteriore serie di interventi che hanno consentito il sequestro complessivo di oltre 69.500 articoli non conformi o con segni falsi. I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego Roma, nel corso di un controllo eseguito nella periferia orientale della Capitale, hanno individuato un altro venditore di merce non regolare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Prodotti destinati ai bambini non conformi alle normative di sicurezza a Catania, sequestrati 120mila articoliQuesta mattina a Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 120.

Circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini e non sicuri sequestrati dalla guardia di finanzaLa guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.

