Guardia di Finanza | sequestrati oltre 130.000 articoli non conformi

La Guardia di Finanza di Benevento intensifica i controlli nel Sannio, sequestrando oltre 130.000 articoli non conformi e sanzionando tre attività commerciali con multe fino a 25.832 euro. L’azione mira a contrastare l’illegalità economico-finanziaria, garantendo il rispetto delle normative e tutelando i consumatori. Un intervento deciso e continuo per tutelare il mercato e promuovere la legalità.

Continua, senza sosta, l'attuazione del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria posto in essere dalla Guardia di Finanza di Benevento; contestate violazioni amministrative.

