Roma | sabato e domenica nuovo open day carta identita’ elettronica in Municipi III e XIII

A Roma, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tengono nuovi open day presso i Municipi III e XIII dedicati alla richiesta e al rinnovo della Carta di Identità Elettronica. L'iniziativa permette ai cittadini di ricevere assistenza e informazioni sul procedimento, facilitando l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. È un’opportunità per aggiornarsi sulle modalità di rilascio della CIE e svolgere eventuali pratiche senza appuntamento.

Proseguono gli open day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 gennaio. Durante queste giornate, gli uffici anagrafici dei Municipi III e XIII offriranno aperture straordinarie, con il Municipio III aperto sia sabato 17 che domenica 18, mentre il Municipio XIII sarà disponibile solo sabato 17. Inoltre, gli ex Punti Informativi Turistici situati in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi in entrambe le giornate, sia il 17 che il 18 gennaio. Questa iniziativa è stata comunicata dal Campidoglio, che sottolinea l’importanza di questi appuntamenti per facilitare ai cittadini il rilascio della CIE. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

