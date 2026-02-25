Roma protegge 16.700 strutture | la sfida cybersicurezza è lanciata

Roma Capitale si lancia nella cybersicurezza con una nuova sala operativa avanzata, che monitorerà oltre 16.700 strutture cittadine tra uffici, scuole e sedi amministrative. L’inaugurazione, avvenuta oggi 25 febbraio 2026, segna un passo decisivo per la protezione digitale della Capitale, con un occhio particolare alla sicurezza dei servizi essenziali e dei dati dei cittadini. Nel cuore dell’Eur, tra i moderni spazi della Città metropolitana, è stata inaugurata la nuova sala operativa di Roma Capitale dedicata alla cybersicurezza. Un investimento strategico che posiziona la Capitale all’avanguardia nella protezione digitale, con un occhio di riguardo verso i cittadini e i servizi essenziali. La struttura monitorerà costantemente i dati di oltre 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

