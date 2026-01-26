LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | GIGANTESCO! Lanciata la sfida a Djokovic per i quarti!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026, con il risultato di 6-2, 7-5, 6-4. La partita ha visto Musetti lanciare la sfida ai grandi nomi del tennis, avvicinandosi ai quarti di finale. Resta aggiornato per tutte le novità e i dettagli sulla competizione, con aggiornamenti costanti e analisi dei momenti chiave.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 LA CRONACA DELLA PARTITA MUSETTI VERSO DJOKOVIC: “POSSO AFFRONTARLO AL MASSIMO” 6:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Fritz. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 6:19 Dopodomani Lorenzo è atteso dalla grande sfida al serbo Novak Djokovic. 6:18 Match durato appena 2 ore e 4 minuti con Musetti che ha servito 13 ACE mettendo in campo il 68% di prime dalle quali ha ricavato ben l084% dei punti. Ottimo anche il dato con la seconda, da cui ha raccolto il 69% degli scambi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: GIGANTESCO! Lanciata la sfida a Djokovic per i quarti! LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: PRESTAZIONE SONTUOSA! Lanciata la sfida a Djokovic per i quarti!Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026, concluso con un punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 a favore di Musetti. LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro incanta e vola ai quarti, sfiderà Novak Djokovic!Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: LIVE Musetti-Fritz 6-2 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella una palla break; Musetti ai quarti degli Australian Open 2026: Fritz battuto in tre set; Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Gigantesco Musetti! Strapazza Fritz in tre set e si regala i quarti contro Djokovic. LIVE Musetti-Fritz 6-2 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 15-15 Servizio, dritto e volèe a segno per Lorenzo. 0-15 Scappa via ... oasport.it LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicA Melbourne si giocano gli ultimi ottavi: prima del derby italiano Sinner-Darderi, Lorenzo sfida l'americano attuale numero 9 Atp ... gazzetta.it MASTERCLASS DI MUSETTI Lorenzo domina Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e si qualifica ai quarti degli Australian Open per la prima volta in carriera #AusOpen #AO2026 #Tennis #Musetti #Fritz x.com Eurosport Italia. . SUPER MUSETTI NEL PRIMO SET Lorenzo vince agevolmente in 32 minuti il primo set 6-2 contro Fritz #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti #Fritz - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.