Piacenza cerca quattro nuovi agenti di polizia locale e due ausiliari del traffico

Il Comune di Piacenza ha pubblicato due bandi di concorso per l’assunzione di quattro agenti di polizia locale e due ausiliari del traffico. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a contribuire alla sicurezza e alla gestione del traffico cittadino. Le procedure di candidatura sono aperte e dettagliate nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Piacenza cerca quattro nuovi agenti per la polizia locale e due ausiliari del traffico. Questo l'oggetto dei due distinti bandi pubblicato dal Comune. Il primo è volto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro unità da inserire nel Corpo della polizia locale, attualmente composto da.

