Harry Styles e il Papa | cosa faceva davvero tra la folla a Roma lo scorso maggio

Lo scorso maggio, Harry Styles è stato avvistato a Roma durante un evento pubblico in piazza San Pietro, in occasione dell’annuncio dell’elezione di Papa Leone XIV. Dopo molte supposizioni, l’artista ha ora spiegato il motivo della sua presenza, chiarendo il suo ruolo e le ragioni di quel viaggio. Questa vicenda ha suscitato interesse tra fan e media, offrendo uno sguardo su un episodio insolito nella vita di Styles.

Dopo mesi di speculazioni e curiosità globale, Harry Styles ha finalmente rivelato il motivo per cui si trovava in piazza San Pietro lo scorso maggio, durante l’annuncio dell’ elezione di Papa Leone XIV. La risposta è tanto semplice quanto esilarante: era andato a tagliarsi i capelli. Il cantante ha condiviso i dettagli di quel momento durante un’intervista rilasciata venerdì 23 gennaio a BBC Radio 1, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo Aperture. “Stavo andando a tagliarmi i capelli a Roma”, ha raccontato l’ex membro dei One Direction con la sua consueta naturalezza. Styles ha spiegato che mentre si trovava dal parrucchiere, ha improvvisamente sentito una folla urlare per le strade della capitale italiana: “Habemus papam! Habemus papam!” “La gente correva per strada”, ha ricordato il cantante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

