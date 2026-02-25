Roma-Juve sorpasso infermeria | El Shaarawy torna in gruppo Soulé stringe i denti

La Roma recupera pezzi pregiati in vista dello scontro diretto Champions contro la Juventus, con il tecnico Gian Piero Gasperini che vede finalmente svuotarsi l’infermeria di Trigoria. La notizia più rilevante riguarda Stephan El Shaarawy: l’esterno azzurro è tornato stabilmente ad allenarsi in gruppo dopo uno stop forzato di oltre trenta giorni, candidandosi ufficialmente per una maglia da titolare o per un impiego a gara in corso. Un rientro fondamentale per garantire equilibrio tattico e profondità a una rosa che, nelle ultime settimane, ha dovuto gestire rotazioni ridotte all’osso. Segnali di forte ottimismo arrivano anche sul fronte Matias Soulé. L’attaccante argentino, sebbene necessiti di ulteriori 48 ore di riposo precauzionale per smaltire i postumi dell’ultimo affaticamento, ha già dato la propria disponibilità a “stringere i denti” per sfidare il suo passato bianconero. Lo staff medico giallorosso monitorerà il talento classe 2003 tra giovedì e venerdì, ma filtra grande fiducia per la sua presenza nel tridente offensivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

