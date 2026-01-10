Roma-Sassuolo 2-0 tre punti importanti all’Olimpico | le parole di El Shaarawy e Soulé

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro il Sassuolo con il punteggio di 2-0 allo Stadio Olimpico, consolidando la sua buona forma con la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Lecce. Le dichiarazioni di El Shaarawy e Soulé riflettono l’attenzione e la determinazione della squadra in questa fase della stagione. Questa partita segna un passo positivo nel cammino dei giallorossi nel campionato 2026.

Nella prima sfida del 2026 allo Stadio Olimpico la Roma risponde presente e supera 2-0 il Sassuolo, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo aver regolato il Lecce con il medesimo risultato. Tre punti conquistati grazie ad una prestazione importante nel secondo tempo, dopo che nei primi 45 minuti le difficoltà nel creare pericoli erano state tante. In attesa delle gare delle dirette concorrenti, la formazione di Gasperini sale al terzo posto in classifica, guadagnando punti anche sul Como, reduce dal pareggio con il Bologna. El Shaarawy: “Questa Roma è forte”. Al termine del match, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di DAZN: “C’è stato subito un grande spirito da parte di tutti, un ottimo atteggiamento nel cercare i gol e trovarli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Sassuolo 2-0, tre punti importanti all’Olimpico: le parole di El Shaarawy e Soulé Leggi anche: La Roma batte 2-1 il Midtjylland: le parole di Ghilardi e El Shaarawy Leggi anche: Infortunio Ferguson, Roma-Sassuolo: dentro El Shaarawy Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma-Sassuolo LIVE; Pronostico Roma-Sassuolo quote analisi 20ª giornata Serie A; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Roma-Sassuolo pronostico e quote: la chicca sul match. Roma-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights - Due gol in tre minuti e la Roma viene a capo di una partita complicata contro un Sassuolo ben organizzato. sport.sky.it

