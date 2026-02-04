Roma interruzione di energia elettrica in centro | le vie interessate

Una mattina senza luce per i residenti nel cuore di Roma. Mercoledì 4 febbraio, alcune vie del centro resteranno al buio a causa di lavori di manutenzione di Areti. L’azienda ha annunciato che l’interruzione di energia durerà per tutta la mattinata, con l’obiettivo di migliorare il servizio. I cittadini si preparano a un disagio temporaneo, mentre gli operai lavorano per ripristinare la corrente il prima possibile.

Sarà una mattinata senza corrente per i cittadini residenti nel centro di Roma. Infatti, nella giornata di mercoledì 4 febbraio sono previsti dei lavori di manutenzione da parte di Areti, volti a migliorare l'efficienza del servizio.Possibili disagi, quindi, potrebbero verificarsi nelle strade.🔗 Leggi su Romatoday.it

Mercoledì 28 gennaio, le scuole di Staggiano e Matrignano rimarranno chiuse a causa di un'interruzione programmata dell’energia elettrica.

