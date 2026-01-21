Municipio VI 16 ore senza acqua | le vie interessate
Giovedì 22 gennaio, nel municipio VI, si prevedono 16 ore di interruzione dell'acqua, dalle 8:00 alle 24:00. Le vie interessate saranno soggette a questa sospensione temporanea, che si rende necessaria per lavori di manutenzione. Si consiglia di pianificare in anticipo l’approvvigionamento idrico e di prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.
Giovedì 22 gennaio mancherà l'acqua per 16 ore nel territorio del municipio VI. L'interruzione scatterà alle 8 e terminerà a mezzanotte. Lo stop ai rubinetti è dettato da lavori di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'efficienza del servizio.Le strade interessateNel dettaglio.
Sedici ore senz'acqua a Giardinetti: le vie interessateIl 10 dicembre, alcune zone del municipio VI di Roma, tra cui Giardinetti, saranno prive di acqua per sedici ore, dalle 8 alle 24.
