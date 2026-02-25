Roma Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della zanna

(Adnkronos) – L’elefante di Piazza della Minerva di Gian Lorenzo Bernini, dopo il distacco della zanna sinistra avvenuto il 16 febbraio, è stato restaurato dalla Sovrintendenza Capitolina, con la collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma del Ministero della Cultura, che ha svolto l’alta Sorveglianza, approvando il progetto e l’esecuzione dell’intervento avvenuto il 23 febbraio, seguendo l’indicazione del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che aveva subito auspicato un rapido intervento di riparazione e restauro del danno. —[email protected] (Web Info) Sanremo: Fedez-Masini a 2,75, su Sisal.it superano Brancale per la vittoria Sanremo: Fedez-Masini a 2,75, su Sisal.it superano Brancale per la vittoria . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Riparato l’elefante della Minerva dopo il distacco della zannaConcluso l’intervento sul monumento del Bernini in piazza della Minerva. Restauro eseguito sotto l’alta sorveglianza del ministero ... rainews.it

