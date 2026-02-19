Vandali spezzano una zanna dell' elefante del Bernini a Piazza della Minerva le immagini dei danni – Il video

Vandali hanno rotto una zanna dell’Elefantino di Bernini a Piazza della Minerva a Roma. La causa è ancora sconosciuta, ma le telecamere di sorveglianza hanno registrato il gesto. Le immagini mostrano chiaramente i danni alla scultura, realizzata nel XVII secolo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La statua, simbolo della piazza, ora presenta un danno evidente. La comunità si chiede come proteggere meglio i monumenti storici dalla mano di chi vuole danneggiarli.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 Atto vandalico in Piazza della Minerva a Roma: spezzata una zanna dell'Elefantino del Bernini. Sul posto polizia locale e Sovrintendenza capitolina per valutare il restauro della scultura, già restaurata nel 2016. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev