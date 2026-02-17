Un gruppo di vandali ha danneggiato la statua di Bernini in piazza della Minerva, rimuovendo una zanna. La decisione di agire sembra essere motivata dal desiderio di danneggiare un simbolo storico della città. La statua, uno dei capolavori più noti di Gian Lorenzo Bernini, ora presenta un segno evidente del gesto vandalico, con una parte importante dell'elefante ormai staccata.

La celebre statua dell' Elefante di Gian Lorenzo Bernini sita in piazza della Minerva è stata ancora una volta vittima di un atto vandalico: ecco cosa è successo I vandali hanno colpito ancora e stavolta è stato il turno della statua dell'elefantino in piazza della Minerva, a Roma. La celebre opera di Gian Lorenzo Bernini, tra l'altro già presa di mira in un'altra occasione, è stata sfregiata nella serata di ieri. Si cercano adesso i responsabili. Stando a quanto si apprende, la Procura di Roma e le autorità competenti hanno già avviato indagini, e in queste ore gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della piazza e delle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Staccata una zanna all'elefante: nuovo sfregio alla statua di Bernini a Roma

Roma, ancora vandalizzato l’elefantino del Bernini: spezzata la zannaA Roma, l’elefantino del Bernini è stato nuovamente danneggiato: la zanna è stata spezzata.

