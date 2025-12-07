Droga nascosta negli anfratti di Ballarò | trovati 500 grammi tra cocaina hashish e marijuana

Palermotoday.it | 7 dic 2025

Girandola di controlli da parte dei carabinieri della compagnia Piazza Verdi supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. I militari dell'Arma sono entrati in azione in diversi quartieri: un'operazione è stata messa a segno anche tra i vicoli del mercato rionale di Ballarò. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

