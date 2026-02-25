Roma aggredita dal suocero con una mannaia dopo aver lasciato i figli a scuola | grave una donna

A Roma, in via di Bravetta, una donna di 41 anni è stata aggredita a colpi di mannaia dal suocero di 85 anni. L’episodio è avvenuto oggi, 25 febbraio, pochi minuti dopo che la vittima aveva lasciato i propri figli a scuola. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la donna stava camminando lungo la strada quando ha incrociato l’anziano. Senza lasciarle scampo, l’uomo l’ha colpita ripetutamente con l’arma. La donna è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono giudicate gravi. Resta da chiarire il movente. L’intervento di un carabiniere libero dal servizio. Il bilancio dell’aggressione avrebbe potuto essere ancora più drammatico se non fosse stato per l’intervento provvidenziale di un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che si trovava a passare casualmente in via di Bravetta, ha notato la scena e si è scagliato contro l’85enne, riuscendo a disarmarlo e a bloccarlo prima che potesse infierire ulteriormente sulla nuora. 🔗 Leggi su Open.online

