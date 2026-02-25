Aggredita con una mannaia dal suocero in strada a Roma 41enne grave | aveva appena lasciato i figli a scuola

ROMA - Terrore nella Capitale. Una donna di 41 anni è stata aggredita con una mannaia dal suocero in strada alla periferia di Roma. È accaduto stamattina in via di Bravetta. A quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva appena lasciato i figli a scuola quando ha incrociato il suocero 85enne in strada che l'ha colpita. L'arresto È stata trasportata in ospedale in codice rosso. A fermare l'anziano, un carabiniere libero dal servizio. Da chiarire i motivi dell'aggressione. Sul posto i carabinieri della stazione brevetta e della Compagnia Trastevere. La posizione dell'uomo è ora al vaglio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

