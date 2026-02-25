follia a roma 41enne aggredita con una mannaia dal suocero

Una donna di 41 anni è stata aggredita questa mattina con una mannaia dal suocero alla periferia di Roma. L’episodio è avvenuto in via di Bravetta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna aveva appena accompagnato i figli a scuola quando ha incrociato in strada l’anziano, 85 anni, che l’ha colpita con l’arma. Trasportata in codice rosso La 41enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. A bloccare l’aggressore è stato un carabiniere libero dal servizio, intervenuto immediatamente per fermare l’anziano in attesa dell’arrivo delle pattuglie. Indagini in corso Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Bravetta e della Compagnia Trastevere. Restano da chiarire i motivi dell’aggressione. La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

